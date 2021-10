Fraterhuis wordt in oude staat hersteld

KRALENDIJK – Het monumentale Fraterhuis in het centrum van Kralendijk wordt gerenoveerd en zal bij voorkeur een maatschappelijke bestemming krijgen.

Inmiddels is gestart met de schoonmaak van het gebouw en wordt er gekeken naar oude foto’s om de originele indeling en het karakter terug te brengen. Stichting Cocari 2 heeft het pand gekocht. Bij de restauratie wordt samengewerkt met historicus Boi Antoin die Cocari 2 met raad en informatie terzijde staat en ook de afbeeldingen uit het archief heeft geleverd.

“Gelukkig is het dak van het fraterhuis nog redelijk als je dat vergelijkt met wat wij 10 jaar geleden aantroffen in Rincon. De lagere school had daar helemaal geen dak meer. Maar ook hier in het Fraterhuis groeide de cactussen al op de dakgoten. Gelukkig zijn we dus nog net op tijd om verder verval de voorkomen en het pand in oude glorie te herstellen. We proberen zoveel mogelijk intact te houden en met afbeeldingen en verhalen het karakter van het gebouw terug te brengen,” aldus bestuursvoorzitter van stichting Cocari 2, Jan de Vries.

Foto uit archief FUHIKUBO

Stichting Cocari heeft de afgelopen 10 jaar de gebouwen beheerd en in stand gehouden in Rincon. De stichting wil ook met dit gebouw op zoek gaan naar een maatschappelijke bestemming en is hiervoor in gesprek met het Openbaar Lichaam Bonaire en ministeries in Den Haag.

“Wij zoeken huurders die meedenken in duurzame huisvesting. Dit pand is eigenlijk altijd koel van binnen door de dikke muren. Aircogebruik zal amper nodig zijn,” volgens de Vries.

De stichting hoopt dat bijvoorbeeld de bibliotheek naar dit pand kan verhuizen en wil ook Fundashon Historiko Kultural Boneriano een plek geven in het pand. Journalist en auteur Boi Antoin heeft op Bonaire de afgelopen jaren een uitgebreide collectie aan Bonairiaans cultureel erfgoed opgebouwd die nog een plek moet krijgen.

Minister Ingrid van Engelshoven van onderwijs, cultuur en wetenschap zal binnenkort een bezoek brengen aan Bonaire en zal waarschijnlijk het Fraterhuis komen bekijken.

