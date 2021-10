Ewout Genemans in de gevangenis op Bonaire

9 Gedeeld

Foto: William Rutten / Ewout Genemans

KRALENDIJK – In de nieuwe aflevering van Ewout laat de tv-presentator zich drie dagen opsluiten in de gevangenis van Bonaire. Hij gaat zelf ervaren hoe het leven in de instelling is.

Ewout Genemans gaat in Ewout: Leven in de gevangenis op Bonaire op onderzoek uit hoe de gevangenis van Bonaire functioneert. De meeste Nederlanders kennen het eiland vooral als vakantiebestemming, Genemans wil een andere kant van Bonaire laten zien. Ook voert hij gesprekken met gevangenen over hun bestaan in de instelling.

De presentator maakte de laatste jaren spraakmakende reportages en documentaires over extreme situaties. Zo bezocht hij eerder voor Ewout Turkse klinieken die bilvergrotingen uitvoeren en veel jonge vrouwen op bezoek krijgen. Ook ging Genemans naar een Braziliaanse gevangenis waar een opstand was uitgebroken en gevangenen vreesden voor hun leven.

Ewout: Leven in de gevangenis op Bonaire is nu al te zien op Videoland. Maandagavond 18 oktober is de aflevering om 20.30 uur, 14.30 Bonaire tijd, te zien op RTL5.

