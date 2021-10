Vacature Ervaren Planner Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De afdeling Bureau Capaciteitsplanning & Mobiliteit (BCM) is aan het uitbreiden en professionaliseren. Deze afdeling bestaat nu uit vijf dames die zorgen voor de roosters van de afdelingen, ze verwerken verlof en arbeidsongeschiktheid en werken nauw samen met de HR afdeling. Het centraal roosteren is nog volop in ontwikkeling en om verder te kunnen groeien zijn wij op zoek naar een Planner. Op dit moment wordt ongeveer 25% van alle afdelingen via het BCM gepland, doelstelling is om binnen een jaar alle overige afdelingen ook centraal te roosteren.

Dit ga je doen:

Als Planner lever je een bijdrage c.q. maak je de roosters van een deel van de organisatie. Je geeft informatie en ondersteunt leidinggevenden en teamcoordinatoren als het gaat over capaciteitsplanning. Belangrijk in deze functie is dat je in staat bent mee te denken in de ontwikkeling van de afdeling zoals het optimaliseren en opmaken van processen en het verrichten van collegiale coaching om zo een bijdrage te leveren aan hun vakmatige ontwikkeling.

Dit neem je mee:

Minimaal 2 á 3 jaar ervaring als Planner en bij voorkeur binnen een zorginstelling;

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Goede beheersing van Papiaments of bereid om dit te leren;

Goede sociale vaardigheden, je bent in staat goed te luisteren, hebt overtuigingskracht en bent behulpzaam;

Oplossingsgericht, je zoekt naar oplossingen bij knelpunten in complexe planningen en spoedsituaties;

Zelfstandigheid, je voert de functie zelfstandig uit waarin je goed prioriteiten kunt stellen.

En ook belangrijk:

Oplettendheid bij het opstellen van complexe planningen en je bent in staat verbanden te leggen tussen gegevens.

Doorzettingsvermogen bij het zoeken naar oplossingen voor knelpunten in planningen en / of processen.

Dit bieden we je:

Naaste een goed salaris, een pensioenregeling, een 13e maand, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Kelly van de Wetering via email: [email protected]. Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en cv met kopieën van diploma’s vóór 28 oktober 2021 te uploaden.

