Raadslid Coffie bezorgd over kosten van levensonderhoud

KRALENDIJK- Raadslid Daisy Coffie maakt zich zorgen over de stijgende kosten van levensonderhoud op het eiland. Dat schrijft de politica in een brief aan het bestuurscollege, met een aantal vragen.



Zo wil Coffie weten wat er nu gaat gebeuren met de stijgende energiekosten, waar zowel individuele burgers als bedrijven last van hebben. Coffie wil echter ook weten wat het BC vindt van de prijs-kwaliteitverhouding bij Telbo, hoe het staat met de beoogde ferryverbinding en welke rol de consumentenbond op het eiland precies speelt.



In haar brief uit Coffie ook haar bezorgdheid over de stijgende kosten van containervervoer. “We zijn voor 90% afhankelijk van import”, aldus Coffie, die graag van het bestuurscollege wil weten welke mitigerende maatregelen worden overwogen of reeds ondernomen.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: