DUO opent tijdelijke servicekantoren in Caribisch Gebied

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opent in het najaar tijdelijke servicekantoren op Aruba, Curaçao en Bonaire om in gesprek te gaan aankomende en oud-studenten. Deze tijdelijke kantoren moeten studenten beter helpen met hun studies.

Studenten uit Caribisch Nederland lopen al jaren tegen problemen aan wanneer ze in Nederland gaan studeren. DUO gaat dan ook op de eilanden voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en hulp op maat bieden. Inwoners van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba krijgen de mogelijkheid om via chat en videobellen met een DUO-medewerker in gesprek te gaan.

Servicekantoren

DUO opent van 1 tot en met 26 november een tijdelijk servicekantoor op Aruba en Curaçao. Aankomende studenten en terugbetalers kunnen daar zonder afspraak terecht met al hun vragen over studiefinanciering en de terugbetaling van hun studieschuld.

Op Bonaire is het tijdelijke servicekantoor geopend van 29 november tot en met 10 december. Inwoners van de Bovenwindse Eilanden kunnen in deze periode ook in gesprek met DUO-medewerkers.

Voorlichting en hulp

Tijdens het bezoek aan het Caribisch gebied organiseert DUO ook voorlichtingsbijeenkomsten voor aankomende studenten en voor oud-studenten die moeten beginnen met terugbetalen. Toekomstige studenten die niet bij een van de bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn, kunnen zich inschrijven voor een webinar met dezelfde inhoud.

DUO wil graag helpen voorkomen dat oud-studenten in financiële problemen komen. Daarom krijgen oud-studenten met een betalingsachterstand bij DUO een laatste kans om een overdracht aan een incassobureau te voorkomen. Een deel van hen heeft een aanbod voor een betalingsregeling ontvangen. Anderen krijgen een uitnodiging van DUO om met een medewerker in gesprek te gaan om te komen tot een maatwerkoplossing.

Meer informatie over de locaties en de openingstijden van de tijdelijke servicekantoren en de tijden van de voorlichtingsbijeenkomsten is te vinden op duo.nl/bezoekantillen.

