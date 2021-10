Bonaire krijgt burger service centra in Antriol en Rincon

KRALENDIJK- Bonaire krijgt service centra in de wijken Antriol en Rincon. Een concept motie van de Democratische Partij (PDB) die de overheid hiertoe oproept, werd op dinsdagavond met algemene stemmen in de eilandsraad aangenomen.



PDB Partijleider Abraham toont zich tevreden met het resultaat. “De bevolking van het eiland is drastisch gegroeid, maar de werkwijze van de overheid is hetzelfde gebleven”. Abraham wijst er ook op dat vroeger een dergelijk centrum in Rincon aanwezig was, maar enige jaren terug werd gesloten.



De bedoeling is dat in de service centra alle handelingen kunnen worden verricht, die ook in Kralendijk kunnen worden gedaan. Daarnaast roept de motie op gesprekken aan te gaan met overheidsbedrijven zoals WEB en Telbo, om zich aan te sluiten bij de nieuwe centra. Het meest ideale scenario is dat ook de aanvraag van een nieuwe telefoonlijn, of betalen van de stroomrekening gewoon kan bij het integrale service centrum” zegt Abraham.





Lees ook:

Lees de laatste vacatures: