Saba Rode Kruis organiseert open huis op 16 oktober

SABA — Het Saba Rode Kruis houdt op zaterdag 16 oktober een open huis bij het Rode Kruiskantoor en de Kringloopwinkel in Windwardside van 11:00 tot 16:00 uur. Het doel van evenement is het promoten van de eigen, levensreddende cursussen en het werven van vrijwilligers.

Tijdens het eerste evenement kunnen mensen informatie krijgen over het werk van het Rode Kruis in het algemeen, koopjes jagen in de kringloopwinkel en zich aanmelden voor trainingen om een ​​certificering te behalen voor EHBO, reanimatie (cardiopulmonale reanimatie) en AED (automatische externe defibrillator, gebruikt om personen met een plotselinge hartstilstand te helpen).

De organisatie wil het momentum van het open huis gebruiken om EHBO-cursussen te promoten en nieuwe aanwas te krijgen. Saba heeft inmiddels eigen EHBO-instructeurs, opgeleid door het Nederlandse Rode Kruis. In het verleden vertrouwde het Rode Kruis van Saba altijd op instructeurs van een van de naburige overzeese vestigingen zoals het Rode Kruis Sint Eustatius.

In juli van dit jaar stuurde het Nederlandse Rode Kruis een trainer, Louise Schalkoort, naar het eiland, waardoor Saba en Sint Eustatius elk twee vrijwilligers konden laten opleiden tot instructeur. De nieuwe instructeurs op Saba zijn Tony Hughes en Jessica Gumbs. Beiden zijn al lange tijd vrijwilliger van het Saba Rode Kruis en Hughes is tevens bestuurslid.

Hughes en Gumbs zullen beginnen met het geven van EHBO-cursussen voor volwassenen en kinderen. Tijdens het open huis op 16 oktober zullen zij demonstraties geven van reanimatie en EHBO. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor een cursus. Tijdens het evenement kunnen mensen meer informatie verzamelen over de vereisten om vrijwilliger te worden.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: