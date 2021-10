STINAPA komt met duikpenning van hergebruikt materiaal

Marinepark ranger Dustin Abraham toont de nieuwe Nature Fee souvenir | foto Stinapa

KRALENDIJK – Stichting Nationale Parken heeft voor 2022 een duikpenning besteld die voor het eerst van gerecycled materiaal is gemaakt. Het gaat om een penning van gemalen afvalhout.

De penning is al jaren een geliefd souvenir voor duikers die Bonaire bezoeken maar is ook een collectors item voor lokale en internationale duikers.

“STINAPA is al jaren op zoek naar een exemplaar van hergebruikt materiaal en wij zijn blij met het product wat nu besteld is. De penning wordt vaak door duikers aan het vest gehangen dus deze penning is in zee te gebruiken. De eerste paar proefexemplaren die we nu hebben ontvangen worden door onze marinepark rangers getest of ze inderdaad goed blijven bij gebruik in zee”, volgens communicatie officer van Stinapa Xanah Cicilia.

Sinds STINAPA haar verplichte Nature Fee via een online-betaalsysteem is gaan innen, is het mogelijk om met een betaalbewijs de duikpenning gratis af te halen bij het hoofdkantoor van de stichting of bij de ingang van het Washington Slagbaai Nationaal Park.

De nieuwe penning zal vanaf 16 december, de startdatum van de verkoop van de Nature Fee 2022, af te halen zijn bij de genoemde locaties en bij enkele duikscholen.

