Saba introduceert Covid thuis-test

KRALENDIJK- Saba bewijst weer eens waar een klein eiland groot in kan zijn. De afdeling Publieke Gezondheid introduceert gratis Corona thuistests op het eiland.

Het Openbaar Lichaam benadrukt dat de testen niet verplicht zijn om te testen als onderdeel van het covid-19-testbeleid, maar bedoeld zijn voor inwoners die toch een extra gevoel van veiligheid willen, bijvoorbeeld na het reizen.

Het Openbaar Lichaam wijst er ook op dat de testen niet geschikt zijn om te dienen als bewijs voor het reizen. Ook vervangt de zelftest niet de verplichte testen die behoren tot de preventieve regels op het eiland voor binnenkomende reizen; deze zullen nog plaats blijven vinden in het Covid-19 testcentrum.

Bij verschijnselen die op Covid-19 kunnen wijzen krijgen inwoners ook nog het advies een volledige test te ondergaan.

Bonaire in slaap gesukkeld?

Ondertussen lijkt de overheid van Bonaire compleet in slaap gesukkeld als het gaat om de bestrijding van het Covid-19 virus. Hoewel het eiland omgerekend naar de cijfers per 100.000 inwoners al dagen lang twee maal zoveel besmettingen registreert als Curaçao en zelfs vier keer meer dan op Aruba, is het OLB muisstil.

Hoewel het eilandbestuur wijst op het feit dat de besmettingen over het algemeen leiden tot milde besmettingen en weinig ziekenhuisopnames, lijkt zij de laatste uitbraak maar niet onder controle te kunnen krijgen. Het OLB stuurt elke dag hetzelfde persbericht uit, waarin zij wijst op het feit dat er sprake is van ‘goed zicht op de besmettingsbron’.

Bonaire begint, ten opzichte van alle andere Antilliaanse eilanden, steeds meer uit de pas te lopen, zonder dat dit lijkt te leiden tot enige paniek bij de bevoegde autoriteiten.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: