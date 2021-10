Online petitie tegen ontwikkeling Bachelors Beach

KRALENDIJK- Een actiegroep onder leiding van Diana Gevers is een online petitie gestart tegen de plannen van het Bestuurscollege om het populaire Bachelors Beach een nieuw aangezicht te geven.

Onrust is er vooral over het feit dat van het nu beschikbare aantal parkeerplaatsen, na de geplande herinrichting, nog maar één derde over zal blijven. De actiegroep vreest dan ook dat de ontwikkeling met name voor de lokale bevolking ongunstig zal zijn.

Mogelijkheden

Het BC op haar beurt wijst op de voordelen van verfraaiing, waaronder het creëren van economische mogelijkheden voor lokale ondernemers. Op zondagmiddag was de online petitie evenwel al 370 keer getekend.

De actie staat HIER online.

