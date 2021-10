Kamer van Koophandel Bonaire werkt aan nieuw online-handelsregister

KRALENDIJK- De Kamer van Koophandel op Bonaire (KvK) zet vol in op digitalisering en wil daarmee het leven van ondernemers op het eiland nog een stukje makkelijker maken.

Eén van de verbeteringen, die door velen op prijs gesteld zal worden, is de mogelijkheid om in de nabije toekomst online betalingen te verrichten; iets wat tot nog toe niet mogelijk is.

De KvK stelt dat zij dankzij de geplande vernieuwingen haar dienstverlening verder uit kan breiden en verbeteren. Ook verwacht de Kamer, in algemene zin, een betere toegankelijkheid van haar registers.

In het online register is belangrijke data te vinden van bedrijven die lokaal ingeschreven staan.

