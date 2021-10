Front Office Medewerker Bonaire

We heten je graag welkom bij Plaza Beach & Dive Resort Bonaire, dé horeca familie van Nederland! Gastvrijheid, doorpakken, je thuis voelen, leren van fouten en plezier hebben in je werk. Daar draait het bij ons om. Je werkt met de tofste collega’s in een gezellige omgeving. Geen dag is hetzelfde en als aanspreekpunt van het hotel wordt verwacht dat je alles, echt alles, weet!

Beschrijving

Hoe ziet jouw dag eruit bij de receptie? Deze baan gaat veel verder dan de old school receptie taken. Jij en je collega’s zijn altijd voorbereid op alle mogelijk voorkomende situaties, ook de stressvolle; because you never get a second chance to make a first impression! Jij bent de wikipedia van ons hotel, je hebt het antwoord op elke vraag. Van vragen over een hotelkamer tot aan vragen over de banqueting afdeling!



Wat verwachten wij van jou?

Je spreekt vloeiend Nederlands en goed Engels. Kennis van andere talen? Hoe meer hoe beter!

Een van je favoriete quotes is: ‘’Let’s do this!’’

Je werkt graag in teamverband en je hebt geen problemen om in shifts te werken

Ook in de weekenden en op feestdagen leg je de gasten graag in de watten

Je bent iemand die alle 100 keer goedemorgen/middag/avond zegt met een glimlach​

Je hebt ervaring met IDPMS/APMA

Je bent fulltime inzetbaar

Startfunctie (weinig ervaring) / Midcareer (ervaren)

Wat bieden wij jou? Alles is mogelijk, als je maar wilt. En wij willen jou!



Dus wij bieden:

Salaris conform de markt en passend bij je functie en ervaring

Flexibel rooster en werktijden

De mogelijkheid om heel veel te leren

Never-a-dull-moment job

Word jij hét visitekaartje van ons resort? Solliciteer dan nu en Come join the family…



Heb jij interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag je motivatie met cv: [email protected]

