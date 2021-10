Canadees WestJet begint later met vluchten naar Bonaire

KRALENDIJK- Er werd door velen reikhalzend naar uitgekeken, maar inmiddels is bekend geworden dat de Canadese luchtvaartmaatschappijWestJet pas eind 2022 van plan is te starten met het uitvoeren van vluchten tussen Canada en Bonaire.

Aanvankelijk zouden de vluchten van WestJet al in februari van dit jaar van start gaan. Strenge maatregelen van de Canadese regering om vluchten naar het buitenland van burgers te ontmoedigen in de strijd tegen Covid-19, gooiden echter roet in het eten.

Naar verluidt blijft de carrier positief over Bonaire als nieuwe bestemming, maar wil het er voor waken geen valse start te maken. Een start van de vluchten per eind 2022 wordt daarom als veiliger optie gezien door de carrier.

WestJet is, na Air Canada, de grootste luchtvaartmaatschappij in het Noord-Amerikaanse land.

