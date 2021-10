World Mental Health Day – Dag van de psychische gezondheid

KRALENDIJK – Mental Health Caribbean wil vandaag, op 10 oktober, de Dag van Psychische Gezondheid (World Mental Health Day), stil staan bij de impact die de pandemie op de geestelijke gezondheid van de gemeenschap gehad heeft. Die impact is groot en dat is te zien bij MHC aan de oplopende wachtlijsten.

De Covid-19-pandemie heeft vanaf maart 2020 ingrijpende gevolgen gehad voor hoe we als mensen met elkaar omgaan. Opeens moest alles anders. Dingen waar we zo van houden zoals dansen, zingen, sporten, knuffelen, en reizen kon opeens niet meer. Fysiek contact werd vervangen door een video-call en kleinkinderen moeten hun opa en oma een kus via het scherm van de telefoon geven. In sommige gevallen was het zelfs onmogelijk om afscheid te nemen van een geliefde of een begrafenis bij te wonen. Ook ondernemers zijn hard geraakt en zitten voortdurend in onzekerheid. Hoe verder?

De mobiele telefoon werd een verlosser, maar ook een vijand. Op een gewone dag kon je opeens dat ene telefoontje van de GGD-medewerker krijgen met de mededeling “U bent in contact geweest met iemand die besmet is met COVID”. Óf je zat met spanning te wachten op je testresultaat. Veel gedachten gaan door je hoofd, “ben ik besmet?”, “misschien heb ik mijn oma ook besmet”, “waarom heb ik geen afstand gehouden?”, “wat zal men wel niet van mij denken wanneer ik besmet ben?”, “ga ik dood?”. Overweldigend allemaal!

Onze geestelijke gezondheid is meer dan ooit op de proef gesteld. Onzekerheid, angst, verdriet, trauma, schaamte, verlies en eenzaamheid zijn de orde van de dag.

Sommige groepen, waaronder mensen die in de zorg werken, studenten, alleenstaanden en mensen met reeds bestaande psychische aandoeningen, zijn bijzonder getroffen. Toch is er reden tot optimisme. Tijdens de Wereldgezondheidsvergadering in mei 2021 erkenden regeringen van over de hele wereld de noodzaak om hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg op alle niveaus op te schalen.

Dat gaan wij op de Cariben ook doen door een geconsolideerde samenwerking aan te gaan met GGZ instellingen tussen alle CAS-BES eilanden. Deze samenwerkingsovereenkomst zal op 29 oktober aanstaande getekend worden door de instanties Respaldo (Aruba), GGZ Curaçao, Mental Health Foundation Sint Maarten en wij, Mental Health Caribbean (BES).

Verder zetten wij ons ook in om iedereen beter toegerust te maken om signalen van verslechterende geestelijke gezondheid te herkennen en daarmee om te gaan. Dit in de vorm van de gratis Mental Health First Aid cursus die in augustus van dit jaar is begonnen op Bonaire. De cursus vergroot het kennisniveau van de deelnemer en leert hem/haar eerste hulp te bieden bij psychische problemen.

Op de website van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) is meer informatie te vinden over de wereldwijde campagne ‘Geestelijke gezondheidszorg voor iedereen: laten we het waar maken’.

