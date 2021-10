Met Covid-besmettingen: Bonaire scoort het slechtst van alle Nederlands-Caribische eilanden

30 Gedeeld

KRALENDIJK- Bonaire scoort momenteel het aller slechtst van alle Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied als het gaat om de dagelijkse besmettingen met het Covid-19 virus. Dat blijkt uit cijfers van

het RIVM, gepubliceerd op 6 oktober. Sint-Eustatius en Saba zijn al geruime tijd vrij van Covid-gevallen en doen en blijven verder buiten beschouwing.

Volgens het RIVM kregen afgelopen week 423 mensen per 100.000 inwoners op Bonaire een positieve SARS-CoV-2-testuitslag, een lichte stijging ten opzichte van 406/100.000 een week eerder (23-29 september). Het aandeel positieve testen is in de afgelopen week bijna verdubbeld, van 9,5% naar 17,0%.

Op Curaçao kregen vorige week kregen 219 mensen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2-testuitslag, een daling vergeleken met 249/100.000 een week eerder (23-29 september). Per 100.000 inwoners ligt de besmettingsgraad op Curaçao momenteel ongeveer de helft lager dan het geval is op Bonaire.

Op het Nederlandse deel van Sint-Maarten kregen afgelopen week 148 mensen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2-testuitslag, een daling vergeleken met 196/100.000 een week eerder (23-29 september).

Aruba scoort momenteel het beste als het gaat om het aantal nieuwe besmettingen. Vorige week kregen daar maar 85 mensen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2-testuitslag. Dit is een verdere daling ten opzichte van

111/100.000 een week eerder (23-29 september).

Delta-variant

Hoewel de cijfers van het RIVM niet ingaan op achterliggende oorzaken, is wel bekend dat de zogenaamde Delta-variant dominant is op alle eilanden. De Delta-variant is veel moeilijker te bestrijden dan eerdere varianten van het virus. Het is vele malen besmettelijker dan de eerste Alpha-variant van het virus, dat van China via Europa naar de Caribische eilanden overwaaide.

