Vacature Monteur Bedrijfswagen Bonaire

De Organisatie

SELIBON N.V. is belast met de uitvoering van afvalbeheer. Daarnaast houdt de organisatie zich bezig met afvalscheiding en innovatie op dit terrein. SELIBON is een organisatie die zich continue verder ontwikkelt, onder meer door het professionaliseren van o.a. haar dienstverlening en productaanbod.

De functie

Shovels, dumpers, hydraulische kranen. In deze functie zie je ze allemaal voorbijkomen. Als Monteur Bedrijfswagen verricht je zelfstandig reparaties of revisies aan diverse voertuigen. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor preventief onderhoud en het aanbrengen van modificaties of andere hulpmiddelen. Je beoordeelt de technische staat van voertuigen en je stemt dit af met de beheerder van het wagenpark.

Jouw profiel

Je hebt een afgeronde MBO opleiding in de richting werktuigbouwkunde en/of mechatronica. Je hebt een passie voor containerlaadsystemen, autolaadkranen, rolcontainer voertuigen en ander zwaar materieel. Je bent flexibel van inslag en je bent leergierig ingesteld. Je beheerst, naast het Papiamentu, ook het Nederlands en Engels. Je hebt, bij voorkeur, ook het C- en D-rijbewijs.

Spreekt deze rol jou aan? Stuur dan een brief met CV vóór 20 oktober 2021 aan: Linkels & Partners. T.a.v. drs. Harald Linkels via mail: [email protected].

Een psychologisch assessment en referentieonderzoek, maken deel uit van deze procedure.

