Ongevaccineerden verantwoordelijk voor 91,5% Covidbesmettingen Bonaire

KRALENDIJK- Slechts 8,5% van de nieuwe besmettingen met het Covid-19 virus op Bonaire komt voor rekening van volledig gevaccineerde personen. Dat blijkt uit officiële cijfers van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), gepubliceerd op 7 oktober 2021.



“Van 86% van de gemelde infecties sinds maart 2021 is de vaccinatiestatus bekend: 91,5% betreft niet gevaccineerden, 1,8% deels gevaccineerden en 6,7% volledig gevaccineerden”, schrijft het RIVM over Bonaire in haar rapportage over de CAS en BES-eilanden.

Verrassend

De cijfers van het RIVM zijn verrassend in die zin dat GGD Arts Loes Jaspers van het Openbaar Lichaam afgelopen week nog beweerde dat ongeveer 30% van besmettingen volledig gevaccineerde personen betrof. Jaspers zat er met haar schatting dus flink naast, als wordt afgegaan op de cijfers van het RIVM.

Lees ook: