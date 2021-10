Selibon en BONHATA ontwikkelen plan voor schone toeristische sector

Selibon en Bonhata leden | Foto’s Bonhata

KRALENDIJK – Selibon en BONHATA werken samen aan een plan om het afval van de toeristische sector zo veel mogelijk bij de bron te gaan scheiden. Dat past bij Bonaire en de visie van beide partijen om het eiland schoon en duurzaam te houden.

De Sustainability Committee van BONHATA heeft vorige week woensdag 29 september een werkbezoek gebracht aan het Afval & Verwerkings Centrum (AVC) van Selibon. De commissieleden kregen een informatieve rondleiding, verzorgd door communicatiemedewerker Melinda Marchena en beleidsadviseur Shanelca Marta. Na afloop van de rondleiding werd besproken hoe de private sector en de publieke sector kunnen samenwerken aan een schoner milieu.

Selibon zegt in een persverklaring: “Als afval eenmaal bij het restafval terechtkomt, kunnen we het niet meer scheiden. Daarom is het belangrijk dat je zelf je afval bij de bron scheidt. Daardoor belandt er minder afval op de stortplaats en kan meer afval op een duurzamere manier worden verwerkt. Afvalscheiding draagt bij aan een beter milieu en een nog betere levenskwaliteit.”

Tijdens de rondleiding liet Selibon zien dat karton, plastic, metaal, aluminium en glas wordt verzameld en gescheiden in verschillende secties in het AVC aan de Kaminda Lagun. Door afval te scheiden kunnen de verschillende materialen worden hergebruikt en gerecycled of verkocht worden voor verdere verwerking. De verwerking van karton op Bonaire is inmiddels zo succesvol dat een grotere verwerkingspers is aangekocht om de grote hoeveelheid karton te kunnen verwerken. Ook het ingezamelde glas kan binnen afzienbare tijd op het eiland worden hergebruikt.

Lokale ondernemers zijn te spreken over het plan van Selibon en BONATA: “Ik hoor vaak dat het gescheiden ingezamelde afval allemaal weer samen op de landfill zou belanden. Maar ik ben blij met eigen ogen te zien dat dat niet het geval is.” Zegt ondernemer Eric Gietman. “Nu ik dit zie, ben ik graag bereid om het scheiden van afval bij de bron te gaan realiseren voor mijn bedrijf.”

