Zes politieagenten op Curaçao terecht voor valse politie-invallen en diefstal

Zes agenten van het Curaçaose Politiekorps zijn in 2020 op eigen houtje zes woningen binnengedrongen met een valse last om vervolgens geld en drugs afhandig te maken van de bewoners. Gisteren stonden ze voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eiste gevangenis- en taakstraffen en ontzetting uit het ambt.

Dat gebeurde In de periode van 16 tot 18 september 2020. De agenten werkten met z’n zessen in een team. Ze reden

naar zes adressen, waarvan ze – naar eigen zeggen – wisten dat er mensen woonden die crimineel waren of anderszins gerelateerd konden worden aan drugs.

Bij die adressen toonden ze vluchtig een valse last tot binnentreden en vervolgens werd het huis doorzocht. Een hulpofficier van justitie was er niet bij betrokken en de meldkamer werd ook niet ingelicht. Als er drugs of geld werd aangetroffen, werd dat meegenomen.

Eventuele camerabeelden van de doorzoeking werden vernietigd. De bewoners werden niet aangehouden en de afgenomen gelden en drugs werden niet direct volgens de beslagprocedure verwerkt. Het geld werd verdeeld door de agenten.

Toen er ruchtbaarheid werd gegeven aan de invallen, werden de ‘ambtshandelingen’ in strijd met de waarheid beschreven in een proces-verbaal van bevindingen, welk proces-verbaal door alle zes verbalisanten op ambtseed werd ondertekend.

Zorgelijk

Het OM vind het zeer zorgelijk als de politie zelf in het verdachtenbankje zit. Dat is volgens de officier niet goed voor het vertrouwen in de politie. Maar door deze zaak tot op de bodem uit te zoeken, heeft de politie laten zien over zelfreinigend vermogen te beschikken. En dat is volgens het OM voor het vertrouwen in de rechtstaat een groot goed.

Wegens COVID-beperkingen is de rechtszaak gesplitst. De zaak tegen agent Balyn, Janga en Rodriquez is gisteren afgerond. Het OM heeft straffen geëist van vier jaar waarvan twee voorwaardelijk voor Balyn. Drie jaar waarvan twee

voorwaardelijk voor Janga en 240 uur werkstraf met twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor agent Rodriquez.

De laatste strafeis wijkt af, onder meer omdat deze verdachte in een vroeg stadium uit zichtzelf openheid van zaken heeft gegeven.

De zaken tegen Dorand, Overman en Tomsjansen zijn al gestart, maar worden voortgezet op 18 oktober. Op 22

november doet de rechter uitspraak in alle zaken.

