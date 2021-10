Caribische studenten krijgen feestelijk ontvangst in Amsterdam

AMSTERDAM – Amsterdam ontvangt voor de tiende keer de nieuwe lichting studenten uit Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Dit jaar vindt het feestelijke welkom plaats op donderdag 21 oktober. De ontvangst in 2020 kon vanwege het coronavirus niet doorgaan. Daarom zijn dit jaar ook de jongeren welkom die in 2020 met hun studie begonnen aan de universiteit, hogeschool of het ROC.

De gemeente Amsterdam organiseert dit officiële welkom sinds 2011. Dit jaar is dus een lustrum, een ontvangst met een extra gouden rand. Met de bijeenkomst hoopt de gemeente de jongeren een goede start te geven. Het is nogal wat om op zo’n jonge leeftijd huis en haard achter te laten voor een studie in Nederland. De studenten laten weten dat ze er veel zin in hebben en vol vertrouwen zijn.

Gevarieerd programma

Amsterdam biedt de jongeren een gevarieerd welkomstprogramma aan in de raadzaal van het stadhuis. Een afvaardiging van het Amsterdamse stadsbestuur zal hierbij aanwezig zijn, net als vertegenwoordigers van de Kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Ook is er een informatiemarkt voor de studenten. Hier kunnen zij terecht met al hun vragen over wonen, studeren en leven in Amsterdam.

Het Amsterdams college hoopt dat de studenten hun weg zullen vinden en bijdragen aan wat Amsterdam zo Amsterdams maakt. Het is mooi om van de stad iets te krijgen, maar nog mooier is het om iets terug te geven. Het zijn mensen die de stad maken tot wat ze is: een plek waar iedereen zich thuis voelt en graag wil wonen.

Bijzondere band

Deze ontvangst vindt alweer voor de tiende keer plaats dit jaar. Het is een mooie traditie waar de stad trots op is. Het benadrukt de bijzondere band die de stad heeft met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

