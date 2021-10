Bonaire staat in de top 10 van Condé Nast Traveler’s 2021 Readers’ Choice Awards

KRALENDIJK – Condé Nast Traveler heeft de resultaten bekend gemaakt van haar jaarlijkse Readers’ Choice Awards en Bonaire staat op de tiende plaats in de categorie Beste Steden van de Wereld.

Bovendien werd het eiland, samen met Aruba en Curaçao, opgenomen als nummer 7 in de top eilanden in het Caribisch gebied en de Atlantische regio. Meer dan 800.000 lezers van Condé Nast Traveler deden mee.

“Condé Nast Traveler is het meest toonaangevende reismagazine in Amerika. Deze jaarlijkse onderscheidingen zijn de langstlopende en meest prestigieuze vormen van erkenning van excellentie in de reisindustrie. De winnaars van de Readers’ Choice Awards, die in zijn geheel worden uitgekozen door middel van stemmen van lezers, vertegenwoordigen het beste van het beste en we zijn verheugd om Bonaire in de ranglijst te zien. Ik moet zeggen, gefeliciteerd met deze enorme prestatie,” aldus Miles Mercera, directeur van het toeristenbureau op Bonaire.

De Readers’ Choice Awards 2021 worden gepubliceerd op de website van Condé Nast Traveler en in het novembernummer.

