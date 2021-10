Voor jachten: Binnenkort Pump-Out Service bij jachthaven Harbour Village

KRALENDIJK – Met de slogan, PUMP IT – DON’T DUMP IT, zal Harbour Village Marina twee rioolafvoerlocaties in de jachthaven plaatsen, om de lozing van afvalwater van jachten in zee tegen te gaan. Het lozen van afvalwater in de open zee kan ziektes verspreiden, het leven in zee schaden en algvorming veroorzaken. Doordoor komt ook het rif in gevaar.

“Ik wil de vervuiling door afvalwater in het Marine Park stoppen, vooral nadat ik vernam over de alarmerende bevindingen en conclusies van het onderzoek door Gerard van Erp“, aldus eigenaar Frank Gonzales.

Het betreffende onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met STINAPA, het Openbaar Lichaam Bonaire en Water en Energiebedrijf Bonaire. Samen opereren ze als een team onder de naam Water Circles, in projecten die gericht zijn op het verminderen van de impact van onbehandeld rioolwater op de riffen van Bonaire. Gonzalez is verheugd over de toezegging van STINAPA om artikel 4 van het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire te handhaven, waar het strikt verboden is om afvalwater of chemicaliën te lozen in de wateren van het Bonaire Nationaal Marine Park.

“De voorbereidingen zijn al aan de gang en naar verwachting eind oktober 2021 heeft Harbour Village Marina een ultramodern vacuümpompsysteem. Het Water Circles-team ondersteunt dit initiatief. De deelname en het bewustzijn van de jachtgemeenschap aan dit project is heel belangrijk. Het op de juiste manier afvoeren van bootwater zal een verschil maken in de waterkwaliteit en zal bijdragen aan het behoud van het koraalrif. Het succes van dit project vereist dat alle boten worden uitgerust met een Marine Sanitation Device (MSD) bestaande uit vuilwatertanks en “Y” -kleppen om afvalwaterafvoer van overboord naar een dekfitting in de boot om te leiden”, aldus Gonzales.

Pump-Out boot

Harbour Village Marina is ook in gesprek met STINAPA over het verlenen van service aan de 90 Town Moorings met een pump-out boot, maar dit zal wat langer duren omdat zo’n gespecialiseerde Pump-Out boot nog gemaakt moet worden voor gebruik op Bonaire .

“In de tussentijd hopen we dat we met dit nieuwe pompsysteem een verschil kunnen maken”, aldus Gonzales.

