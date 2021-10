Vacature Coach / Docent Bonaire

Wil jij je ideeen verwerkelijken en tegelijkertijd je grenzen verleggen, heb je zin in een spannende uitdaging?

Delta Academy is een nieuw opleidingsinstituut gevestigd op Bonaire en actief op Bonaire én Curacao. Wij leiden mensen op in onder andere Emergency First Responder (EHBO), Nederlands & Engels op de werkvloer, ISPS, en nog veel meer.

Voor onze vestiging Bonaire zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde Coach/Docent. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het les geven en het organiseren van deze lessen.

Taken:

Lesgeven aan groepjes van maximaal 10 mensen

Organiseren van lessen

Organiseren van lesmateriaal

Nakijken van examens

In samenwerking met Projectmanager cursussen schrijven

Beheren van de online leeromgeving

Opleiding en ervaring:

HBO- werk en denkniveau

Aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie

Communicatief vaardig in Papiamentu, Spaans en Nederlands (Engels is en pré)

Schriftelijk sterk in Nederlands

In bezit van rijbewijs B

In bezit van een VOG

Jij bent:

Organisatorisch sterk

Zelfstandig

Stressbestendig

Een duizendpot

Oplossing gericht

Wat bieden wij?

Een boeiende functie in de beveiligingssector binnen een jong en groeiend bedrijf;

Een informeel werkklimaat waarbinnen jouw eigen initiatieven worden gewaardeerd en gestimuleerd;

Een doorlopende opleiding d.m.v. regelmatige producttrainingen en verder alle middelen die het mogelijk maken jouw werk tot een succes te maken;

Een passende beloning voor de bijdrage die jij levert aan onze verdere groei, nl: een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een bonusregeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een pensioenregeling, spaarregeling en onkostenvergoeding.

Heb je interesse of meer informatie nodig?

Wij ontvangen jouw CV en motivatie graag schriftelijk vermeld hierbij op welke functie je solliciteert. Je kunt deze sturen naar [email protected] of bel ons via +599 701-4150.

