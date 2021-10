Workshops professionele geitenhouderij

18 Gedeeld

KRALENDIJK – Geitenhouders op Bonaire kunnen meedoen aan een workshop over professionele geitenhouderij. Edward Berben zal vertellen over geitenmanagement, selectie, voeding en huisvesting. Sherwin Pourier zal vertellen over streekproducten, een keurmerk en over identificatie en registratie van geiten.

Het doel is een win-win situatie te creëren door economie en ecologie te combineren, dus het versterking van de geitenhouderij en de geiten binnen de hekken van de kunuku houden. De eerste stap is het verbeteren van de kwaliteit van het geitenvlees. Met beter management en rasverbetering kan lamsvlees geproduceerd worden dat voor een hogere prijs verkocht zou kunnen worden.

De workshop is zaterdag 9 oktober bij Dienst LVV van 13.30 tot 16.30 uur en zondag 10 oktober bij Mangazina di Rei van 13.30 tot 16.30 uur. Opgeven kan bij LVV.

Lees ook: