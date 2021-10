Marechaussee ontdekt valse PCR-testen bij vertrekkende passagiers USA

135 Gedeeld

KRALENDIJK – Zaterdag 2 oktober zijn op Flamingo International Airport bij een vertrekkende vlucht naar de Verenigde Staten bij een aantal passagiers valse PCR testcertificaten aangetroffen.

De Koninklijke Marechaussee heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar toekomstige aanhoudingen worden in deze zaak niet uitgesloten. In verband met verloop van het onderzoek kunnen momenteel geen verdere uitspraken over de zaak worden gedaan.

