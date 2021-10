De Sushi òf Dushi actie levert 15.560 kilo afval op

KRALENDIJK – Tijdens de opruimactie in de week van 18 september 2021, is er in totaal 15.560 kilo afval ingezameld door Selibon, dat is 1.730 kilo meer dan in 2020.

De 3 buurten waar het afval het meest woog waren Nikiboko, Rincon en Noord Saliña. De meest verzamelde items waren: tuinafval (takken en gras), elektronische apparatuur zoals televisie, wasmachine en grof huishoudelijk afval (zoals tafels, stoelen, matrassen)

Lees ook: