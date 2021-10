MOA en Bon Bida start met pilotproject (Re)activatie Ouderen

17 Gedeeld

KRALENDIJK – Het pilotproject (Re)activatie Ouderen stimuleert onze ouderen om actiever te zijn en om in contact met elkaar te komen. De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid (MOA) van het openbaar lichaam Bonaire werkt samen met het gezondheidscentrum Bon Bida Bonaire, MHC en Zorg en Welzijn Groep aan dit project.

Het project (Re)activatie Ouderen vergroot de sociale kring van de deelnemers en verbetert zowel op fysiek als op mentaal gebied de gezondheid/leefstijl van de deelnemers. Dit project is op 22 juni 2021 gestart met 30 ouderen in de leeftijdscategorie van 55 tot 95 jaar. Doordat het een kwetsbare doelgroep is, is de groep verdeeld in drie kleinere groepen. Elke groep bestaat uit tien ouderen die één keer per week meedoen met de verschillende activiteiten.

De activiteiten van (Re)activatie Ouderen bestaan onder andere uit bingo, bon kun’e, aquafitness, samen koken, het bezoeken van Mangazina di Rei en Botanical garden, een bus tour naar de zuid- en de noordkant van Bonaire en een cursus valpreventie. Bij het uitvoeren van de activiteiten is er rekening gehouden met de Covid-19 maatregelen. Vanuit (Re)activatie Ouderen is (aangepast) transport geregeld. De dertig deelnemers zijn thuis opgehaald en weer teruggebracht

Het pilotproject duurde 15 weken, maar wordt verlengd. Ben je ouder dan 55 jaar en wil je meedoen met de volgende lichting? Neem contact op met Shaëdra Baromeo op telefoonnummer 777-3745.

