Stem voor Bonaire in de Caribbean Journal Travelers’ Choice Awards

13 Gedeeld

Stemmen is mogelijk tot en met 31 oktober 2021

KRALENDIJK– De Caribbean Journal Travelers’ Choice Awards worden gekozen en de hele Caribische reisindustrie doet mee. Bonaire zou graag een aantal awards winnen en daarom vraagt het Toeristenbureau van Bonaire lezers om mee te stemmen.

Er zijn nominaties in 20 verschillende categorieën, van luxe hotels tot vergaderbestemmingen tot villacorporaties. Men kan voor Bonaire stemmen in de volgende categorieën:

Harbour Village – Beste luxe resort in het Caribisch gebied

Lac Bay – Beste strand in het Caribisch gebied

Brass Boer – Beste restaurant in het Caribisch gebied

Bonaire – Beste Caribische avontuurlijke bestemming

Bonaire – Beste Caribische culinaire bestemming

Cadushy Distillery – Beste Caribische Rum Distilleerderij

Er is ook een optie om genomineerden in te schrijven voor de categorieën waarvoor Bonaire niet is genomineerd.

Klik op deze link: https://www.surveymonkey.com/r/TPXF89P om voor Bonaire te stemmen!

Stemmen is mogelijk tot en met 31 oktober 2021; resultaten worden op 15 november 2021 bekend gemaakt.

Lees ook: