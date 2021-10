Orphaline Saleh nu onderdeel van MPB partijbestuur

Over de politieke ambities van Saleh, rechtsachter op de foto, werd al enige tijd gespeculeerd.

KRALENDIJK – De politieke partij Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) heeft een verklaring uitgegeven, waarin zij wereldkundig maakt dat recent in een officiële vergadering een nieuw bestuur is aangesteld. Vervolgens is het nieuwe bestuur officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Bonaire.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Vicevoorzitter: Cyrill Vrolijk, Secretaris: Desiree Croes, Penningmeester: Sanne Meijer en leden Jendell Birginia, Roderick Martes, Chon Theodora, Meredith Jansen, Orphaline Saleh en Elvis Tjin Asjoe.

Opvallend is de naam van Orphaline Saleh, als onderdeel van het nieuwe bestuur. Van Saleh, vooralsnog werkzaam als adviseur bij het bureau van gedeputeerde Hennyson Thielman was nog niet bekend dat zij politieke ambities heeft. Dat lijkt, met haar toetreding tot het MPB partijbestuur, nu wel het geval te zijn. Eerder bekleedde Saleh een hoge functie binnen de MCB Bank op Bonaire en was zij enige tijd werkzaam als zelfstandig consultant met haar bedrijf Sage.

Erkentelijk

MPB bedankt het afgetreden bestuur voor het vertrouwen in en de werkzaamheden voor de partij gedurende 6 jaar. De afgetreden bestuursleden zijn: Ibi Antonius, Gianni van den Heuvel, Renata Domacassé, Hennyson Thielman en Serapio Pop.

De blauwe partij wijst er in een persbericht op dat de band met de afgetreden bestuursleden wordt voortgezet. Elvis Tjan Asjoe blijft politiek leider van de partij, die momenteel met vier zetels deelneemt aan de bestuurscoalitie.

