Vakantie naar Bonaire vanaf morgen duurder: geen gratis test meer in Nederland voor reizigers

DEN HAAG – De Nederlandse overheid betaalt niet meer de kosten van een test die nodig is voor een vakantie naar het buitenland vanaf vrijdag 1 oktober. Hierdoor worden reizen naar o.a. Aruba, Bonaire en Curaçao een stuk duurder. Met name bij een PCR-testplicht kunnen de kosten flink stijgen. Gemiddeld kost een PCR-test tussen 70 tot 120 euro per persoon.

Binnen Europa kan iedereen die gevaccineerd is zonder test reizen, maar veel bestemmingen buiten de EU verplichten een PCR-test ook voor gevaccineerden, zoals bijvoorbeeld Aruba en Bonaire. Reizigers naar Curaçao kunnen kiezen uit een PCR-test of antigeentest.

Omdat voor de meeste (ei-)landen de PCR-test maximaal 48 tot 72 uur oud mag zijn vóór vertrek, kunnen reizigers die in de komende dagen op reis gaan nog donderdagavond een gratis test inplannen. Dat kan via de overheidswebsite testenvoorjereis.nl.

Testen voor binnenlands gebruik blijven gratis in Nederland, maar daar hebben reizigers niks aan.

