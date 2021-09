Jaarverslag 2020 Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens 

KRALENDIJK – De Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (CPB) heeft haar jaarverslag 2020 gepubliceerd. In het afgelopen jaar is volgens de toezichthouder, naast voorlichting, de stap naar toezicht en handhaving gemaakt. Daarnaast is meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Commissie en haar secretariaat om advies te vragen over de toepassing van de privacyregels.

Het CPB merkt op dat 2020 geen gemakkelijk jaar was door de Covid-pandemie, maar dat er desondanks toch de nodige stappen zijn gezet. “Na enkele jaren met veel aandacht voor voorlichting, is nu de stap naar toezicht en handhaving gezet”, aldus het CPB BES in een verklaring.

“Aangezien de bescherming van persoonsgegevens in ieder belang is, is het ook gelukt om samen met betrokken organisaties in goed overleg verbeteringen door te voeren. Daardoor was er in 2020 gelukkig geen behoefte aan hardere maatregelen”, zegt Roella Pourier. Zij is secretaris van de commissie die toeziet op de bescherming van persoonsgegevens bij de drie Openbare Lichamen.

Afstemming

CPB-BES heeft ook in 2020 weer gestreefd naar afstemming tussen eilanden en landen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk. Door (kleine) verschillen in wetgeving op privacygebied bleef overleg ook in 2020 een belangrijk speerpunt. “Samenwerking met de diverse toezichthouders en de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland blijft essentieel om de regels zo eenduidig mogelijk toe te blijven passen”, zegt Pourier daarover.

Het jaarverslag kan worden gelezen op de website van de organisatie: www.cbpbes.com.

