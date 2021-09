Europees Kampioen Amado Vrieswijk terug op Bonaire

KRALENDIJK – Europees Freestyle kampioen Amado Vrieswijk is terug op Bonaire. TCB verwelkomde de kampioen met een geschenk als blijk van waardering voor zijn inzet en toewijding aan zijn passie voor het windsurfen waarmee hij opnieuw Bonaire internationale bekendheid heeft gegeven.

Amado Vrieswijk werd op 13 september Europees Kampioen Freestyle 2021 op Rhodos, Griekenland. Amado is nu een week terug op Bonaire om op te laden en zal dan zijn training in Nederland voortzetten om mee te doen in de Olympische klasse bij het volgende evenement in Frankrijk van 22 tot 28 november 2021.

Vertegenwoordigers van TCB verwelkomden hem bij zijn aankomst op de luchthaven en overhandigden hem een lokaal gemaakt kunstwerk.

