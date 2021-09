Kiwanis Club Bonaire benoemt nieuw Bestuur

KRALENDIJK – Kiwanis Club of Kralendijk Bonaire vierde op zaterdag 25 september 2021 met een diner de officiële installatie van het bestuur voor het jaar 2021-2022. Ook nieuw lid Natalie Leito werd officieel geïnstalleerd.

In zijn toespraak heeft vertrekkende President Ricard Nicholson de gerealiseerde projecten aangehaald, zoals de Radiothon in samenwerking met Lions Club Bonaire en Rotary Club Bonaire. Ondanks de Covid-gerelateerde maatregelen is een mooi bedrag binnengehaald voor de Voedselbank, Voeding op School en de babypakketten. Tevens Nicholson alle leden voor hun harde werk en inzet om de kinderen van Bonaire te helpen tijdens zijn tweejarige voorzitterschap. Nicholson heeft de nieuwe voorzitter, mw. Derchlien Vrolijk-Dijkhoff, veel succes gewenst.

Na de toespraak werden de vorige bestuursleden naar voren geroepen en bedankt voor hun inzet door speciale gast Luitenant Governor van District 26 Natalie Daal. LG Daal benadrukte de taken en plichten van de nieuwe bestuursleden extra en ging daarna over tot de installatie van Directeur Community Service Emily Kocks, Directeur Fundraising Marilijne Kats, Directeur PR Perla Nicholson, Directeur Membership Mimi Dongen, Penningmeester Alicia Xuan-Krijgsman, Secretaris Marisol Vrolijk, Immediate Past President Ricard Nicholson en President Derchlien Vrolijk-Dijkhoff.

In haar eerste toespraak als voorzitter bedankte President Derchlien Vrolijk-Dijkhoff Immediate Past President Ricard Nicholson voor zijn inzet de afgelopen Kiwanistische jaren. Bovendien ontving Nicholson een prachtige gedenkplaat namens alle leden.

Tot slot bedankte President Vrolijk-Dijkhoff speciale gasten LG Natalie Daal en Lions Club voorzitter Blancaflor Nicolaas voor hun aanwezigheid en eindigde met de belofte om hard te blijven werken om alle kinderen en de gemeenschap van Bonaire te kunnen helpen.

