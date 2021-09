Hospice Kas Flamboyan praat met vrijwilligers over rouwverwerking

KRALENDIJK – Hospice kas Flamboyan heeft een bijeenkomst georganiseerd voor haar vrijwilligers met als thema rouwverwerking

Dit thema werd gekozen omdat Hospice Kas Flamboyan er voornamelijk is voor bewoners in hun laatste fase van hun leven en de vrijwilligers hier direct mee te maken krijgen. Het is ook van belang om familieleden van betrokken bewoners te kunnen ondersteunen. Er zijn bewoners die zelf ook behoefte hebben aan begeleiding , zodat het wegglijden in een andere wereld in alle rust kan verlopen.

De avond werd geleid door Mimi Dongen die stilstond bij punten als wat is verlies en welke fases zijn er en ook hoe om te gaan met verlies. Er werd uitgelegd hoe medewerkers in Kas Flamboyan hun steentje kunnen bijdragen aan dit belangrijke deel van verlies.

Aan het eind van de avond heeft elke participant een certificaat ontvangen. De organisatie bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet voor de gemeenschap van Bonaire.

Mochten er personen zijn die kennis willen maken of zich willen opgeven als vrijwilliger bij Kas Flamboyan kan men langskomen bij Kaya Guanare 11, Tera Kora met tel: 717-8560.

