Boeken en vlooienmarkt op dierendag

KRALENDIJK – Het Dierenasiel Bonaire viert Werelddierendag met een Boekenmarkt/Vlooienmarkt.

Er zullen ruim 6000 gebruikte boeken in allerlei genres te koop zijn, ook speciale uitgaven, boeken voor kinderen en nieuwe boeken. Er zijn ook artikelen te koop uit het Pakus di Pruga (Vlooienmarktwinkel).

Lokale verkopers en winkeliers zijn aanwezig zoals Sunsmiles Bonaire, By Des, Sylvia’s Cadeau, Homemade Dog Treats from Dog Partner Bonaire en meer. Kraampjes met Dominicaans en Surinaams eten en diverse drankjes van Sugar Thief Bonaire en chutneys, sausen, kimchi, marmelade, jam van The Island Preserve Company.

Er is gezichtsschildering voor kinderen en er is de mogelijkheid tot ‘speed daten’ met onze onweerstaanbare honden en katten die halsreikend uitkijken naar een goed en veilig thuis.

Dit evenement is op zondag 3 oktober van 9.00 tot 15.00 uur op het terrein van het Dierenasiel, Kaminda Lagun 26.

