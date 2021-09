Bonaire viert Regatta met sport maar zonder muziek 

2 Gedeeld

KRALENDIJK – De Regatta gaat dit jaar in aangepaste vorm door, zo heeft gezaghebber Edison Rijna namens het Bestuurscollege laten weten.

De zeilwedstrijden gaan zoals gepland door, marktkraampjes zijn toegestaan, maar muziekoptredens en avondevenementen zijn dit jaar niet mogelijk. Het college vindt het aantal besmettingen te hoog en de druk op het ziekenhuis ook te hoog en heeft daarom gekozen voor een aangepaste Regatta.

Op dit moment zijn er drie mensen opgenomen in het ziekenhuis met corona gerelateerde problemen. Het afgelopen weekeinde is een patiënt overleden.

,,De festiviteiten die normaal gesproken tijdens de Regatta plaatsvinden, worden nu als hoog risico evenementen beschouwd. We hebben gezien hoe op de zustereilanden bij grote feesten uitbraken zijn ontstaan. Als we kijken naar het aantal besmettingen op Bonaire en de druk daarvan op de zorg, is het onverantwoord om nu grote evenementen met een hoog risico te organiseren. Daarom hebben we met pijn in ons hart gekozen voor een aangepaste Regatta,” zo heeft gezaghebber Rijna vandaag verklaard.

Lees ook: