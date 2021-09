Bonaire moet geen McDonald’s van de Caribbean worden

TCB directeur Miles Mercera tijdens zijn presentatie op de Tourism Conference. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Bonaire moet volgens de directeur van TCB, Miles Mercera een fundamentele keuze maken over het soort bestemming dat het wil zijn. “Willen we de McDonald’s zijn van de Caribbean? Bezoekers precies hetzelfde voorschotelen als wat ze elders in de Caribbean kunnen vinden”? Die vraag hield Mercera de deelnemers aan de Bonaire Tourism Conference voor.

De toerismesector is vandaag bijeen in het Marriott Hotel om te spreken over de toekomst van het toerisme op het eiland. Volgens Mercera ligt de uitdaging in het uniek zijn en het aanbieden van authentieke ervaringen voor bezoekers. Mercera wijst ook op het belang van investeren in het product op het eiland. “Dat betekent ook investeren in hotels. Niet dat het altijd groter moet, maar je kunt ook investeren in de kwaliteit van bestaande resorts”, zegt Mercera.



Data-driven

Mercera zegt dat de TCB ook een nieuwe weg inslaat met het verzamelen en analyseren van data. “Onze beslissingen en onze marketing inspanningen moeten gebaseerd zijn op een begrip van wie onze bezoekers zijn en wat ze zoeken”. Mercera wijst hier op het belang van het verzamelen van ‘eigen’ data. We kunnen dit niet uitvinden van bijvoorbeeld de Googles van deze wereld.



Om aan die data te komen gaat TCB vertrekkende passagiers interviewen in de vertrekhal. Ook wijst Miles op trends in data. “We zien aanzienlijke verschillen in de manier waarop Nederlandse bezoekers boeken en de Amerikaanse. Er zijn verschillen in hoe lang ze blijven en hoe vroeg of hoe laat ze boeken. Als je dat soort dingen weet, kun je schaarse marketingmiddelen inzetten daar waar het het meeste effect heeft” is de stellige overtuiging van Mercera.

