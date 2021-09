Sterk herstel passagiersvervoer Flamingo Airport Bonaire

Volgens operationeel directeur Onno de Jong, geven de cijfers reden tot optimisme. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- De luchthaven van Bonaire ziet een behoorlijk herstel als het gaat om passagiers die op de luchthaven aankomen en vertrekken. Dat blijkt uit de presentatie van Chief Operating Officer, Onno de Jong, van Bonaire International Airport (BIA) vorige week hield tijdens een bijeenkomst met de lokale pers.

Bonaire verwelkomde tussen januari 2021 en augustus 2021 in totaal 191.163 bezoekers die per vliegtuig aankwamen, met in totaal 5.248 vluchten die op Bonaire International Airport zijn geland. De meeste bezoekers kwamen uit Amsterdam (114.681 passagiers), Curaçao (40.990 passagiers), Atlanta (6.614 passagiers), Miami (5.814 passagiers) en Aruba (4.129 passagiers).

Pieken

Volgens De Jong verloopt het herstel met de nodige pieken en dalen, afhankelijk van de maatregelen die van kracht zijn. Vooral in de eerste helft van 2021 had de luchthaven daar nog veel last van, maar het herstel gaat steeds beter. Vooral daar waar het gaat om internationale passagiers, benadert het aantal passagiers steeds meer het niveau van vóór de Corona-pandemie.

Curaçao

Hoewel de vluchten uit Curaçao qua aantallen passagiers niet het meeste gewicht in de schaal leggen, is Curaçao wel de onbetwiste koploper met het aantal vluchten. In totaal landden er tot vorige week 1922 vluchten afkomstig uit Curaçao, gevolgd door 332 uit Amsterdam. Het hoge aantal vluchten uit Curaçao komt vooral door de vluchten van Divi Divi en EZ Air, die met relatief kleine toestellen heel vaak op en neer vliegen.

