“Achterstand in de postbezorging in de wijken Antriol, Nikiboko en omstreken

KRALENDIJK – FXDC Post laat in een persbericht weten dat er achterstand is in de postbezorging in de wijken Antriol, Seru di Angola, Nikiboko Noord & Zuid, Sabana, Nieuw Amsterdam en Amboina.

Deze achterstand is het gevolg van zware personele onderbezetting door ziekte. FXDC Post kampt met een uitzonderlijke situatie, een aantal vaste bezorgers is getroffen door griep.

Nicole Merkies, Directeur FXDC Post, er wordt op dit moment “projectmatig” gewerkt aan het inhalen van de achterstand, bezorgers die meerdere wijken onder de knie hebben worden tijdelijk op deze wijken ingezet. De verwachting is dat in de komende week de achterstand wordt ingehaald.

Langs deze weg wil FXDC Post de bewoners van deze wijken bedanken voor het begrip.

