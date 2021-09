Stichting Jongeren en Toekomst start met Weekendschool

KRALENDIJK – Om eerstejaars leerlingen van het VMBO of de HAVO te stimuleren om over hun toekomstige beroepen te denken, organiseert stichting Jongeren en Toekomst de Weekendschool.

Het doel van de Weekendschool is om leerlingen in aanraking te brengen met de praktijk van verschillende beroepen. De leerlingen ontmoeten tientallen bevlogen professionals, zoals advocaten, artsen, ingenieurs, fietsenmakers, ICT-ers en kunstenaars. Met deze gastdocenten duiken ze in een wereld waarmee ze niet zo snel in aanraking komen.

De gastdocenten zijn vrijwilligers en willen graag hun passie overbrengen op de leerlingen. De Weekendschool begeleiders moedigen de kinderen aan om hun interesses en talenten te volgen. Ze stimuleren het lef dat hiervoor nodig is en de leerlingen trainen vaardigheden die nodig zijn om dromen te bereiken. De leerlingen worden gedurende 20 weken lang geïnspireerd.

In oktober gaat de Weekendschool van start op Bonaire en het duurt 20 weken. De Weekendschool is iedere zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur op het Liseo en op het VMBO. De HAVO start op 2 oktober en het VMBO op 9 oktober. Deelname is gratis.

Aanmelding kan bij mentor van de school of stuur een mail naar [email protected].

