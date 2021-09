Eerste aflevering Bonaire Eet Smakelijk aanstaande zondag uitgezonden op TV

KRALENDIJK – Aanstaande zondag wordt de eerste aflevering van het nieuwe TV-programma ‘Bonaire Eet Smakelijk’ van chefkok Corjan uitgezonden. In de deze aflevering laat de chefkok zien wat je kunt bereiden met producten van Bonairiaanse bodem, waaronder geitenvlees en lokale groente.

De eerste aflevering van Bonaire Eet Smakelijk ging dinsdag 7 september al in première onder belangstelling van een groep genodigden bij Red Palm Village. Het doel van de televisiereeks is om lokale producten meer onder de aandacht te brengen, zodat de vraag is de restaurants op het eiland zal toenemen. Dit zorgt voor een positieve ontwikkeling voor de lokale landbouw, veeteelt en visserij op Bonaire.

Het eerste deel van de televisiereeks is aanstaande zondag 26 september om 12:00 uur (lokale tijd) te zien op NOS TV en via nostvbonaire.com. Op woensdag 29 september om 18:00 uur wordt de herhaling uitgezonden.

