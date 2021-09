Het derde Toerisme Boek getiteld ‘Toerisme op Bonaire, Authentieke Ervaring’ is uit

KRALENDIJK– Het derde Toerisme Boek getiteld ‘Toerisme op Bonaire, Authentieke Ervaring’ maakt deel uit van het maatschappelijke betrokkenheidsplan van TCB. Het toeristenbureau wil toerisme onderdeel maken van de educatieve programma’s op lokale scholen.

Het boek staat in het teken van de authentieke ervaringen van Bonaire, inclusief de geschiedenis, flora en fauna, activiteiten en nog veel meer. Weer een educatieve publicatie vol essentiële informatie over ons eiland.

“We zijn trots op ons team en de samenwerking met onze educatieve stakeholders waardoor dit belangrijke project tot stand is gekomen. Het is niet alleen belangrijk, maar ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal om ervoor te zorgen dat toerisme deel uitmaakt van ons onderwijsprogramma op onze scholen. We zijn afhankelijk van onze jongeren van de toekomst om geïnspireerd te worden en deel uit te maken van de meest dynamische industrie op het eiland.” Volgens CEO van TCB, de heer Miles Mercera.

Tourism Corporation Bonaire had een evenement in Captain Don’s Habitat georganiseerd om het 3e toerismeboek te lanceren en de winnaars van de schoolwedstrijd ‘Boneiru Eksperensia Outéntiko ku Arte 100% resiklá – Authentieke Bonaire Belevenis 100% Gerecycleerde Kunst’ bekend te maken.

Het werd een vrolijke middag in aanwezigheid van gedeputeerde van onderwijs Nina den Heyer, CEO van TCB Miles Mercera, auteur en uitgever Denise de Jong-Rekwest, winnaars, ouders, eregasten en TCB Team.

