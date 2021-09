Vacature Pedagogisch medewerker B Bonaire

Ben jij die gedreven jeugd professional die voor elk kind en gezin hulp op maat kan inzetten? Durf je vanuit verschillende richtingen te kijken en wil je met jouw vakmanschap impact hebben op de ontwikkeling van Bonaire? Met een glimlach en een sterk karakter? Dan zoeken we jou!

De organisatie:

Sentro Hubentut i Famia oftewel Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is een instelling waar ouders en jongeren terecht kunnen voor advies en hulp. Het CJG gaat uit van een kind en ouder, gezins- en relatiegerichte benadering. Het bestaat uit de afdeling Jeugdgezondheidszorg en afdelingen van het sociaal domein: Eerstelijns Jeugd- en Gezinszorg, Opvoedingsondersteuning-Preventie en Veldcoördinatie Kinderopvang.

De organisatie maakt deel uit van een clusteringstraject Akseso welke momenteel in volle gang is. Hierbij worden de CJG-taken samengevoegd met die van het Wijkteam, Maatschappelijke Ondersteuning en het meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 januari 2022 gaat CJG op in de nieuwe organisatie.

Functieomschrijving:

Als Pedagogisch medewerker B bij CJG ondersteun je gezinnen met opvoed- en opgroeiproblemen. Je staat naast het gezin en stemt je aanpak af met ouders en het kind. Je hebt de tools in handen om ouders, opvoeders, kinderen en jongeren zelf hulp en begeleiding te bieden, hun netwerk te betrekken of versterken en waar nodig gespecialiseerde zorg te raadplegen of in te zetten.

Functietaken:

Kerntaak van de functie is de taxatie van (en advies omtrent) psychosociale problematiek alsook opvoedings- en ouderschapsondersteuning binnen gezinnen. Hierin zijn zowel licht, kort als gezinsintensief werk belangrijk. Het werk is zo nodig ‘outreachend’ in gezinnen, op school, kinderopvang en in de wijk. Los van de integrale dienstverlening, staat deze niet los van onze integrale preventie gericht op het sociaal domein, jeugdgezondheid, kinderopvang en scholen. Je bent met zowel lichte als complexe problematiek bezig, waaronder (kind-) armoede, langdurige relatieconflicten en onveiligheid. De afdeling werkt met kind-veiligheid in het vrijwillig kader. Verder is de afdeling actief in de gezins- en kinderopvang gerichte pilot van autisme.

In dit innovatief domein ben je een breed georiënteerde jeugd en gezinsprofessional. Je bent een professional die vaardig is in complexe opvoedingsondersteuning en intensief gezinswerk. Vaardigheid in de taxatie ten behoeve van zowel de kortdurende als gezin-intensieve behandeling en het verrichten van een goede verslaglegging is een pré.

Als organisatie stellen we prijs op medewerkers die niet bang zijn van clientparticipatie en goed kunnen samenwerken met heel het gezin zonder uitsluiting van individuele gezinsleden.

Functie-eisen:

Als basis heb je minimaal een mbo- of hbo-opleiding in Social Work, Psychologie, Pedagogiek of aanverwant;

Het geven van trainingen in het kader van opvoedingsondersteuning;

Je denkt en handelt oplossingsgericht en (Multi-) systemisch;

Een pre is training en ervaring in: gezinsscreening, crisisinterventie, Signs of Safety, gezinsbemiddeling en Opvoedingsondersteuning;

Ervaring in het maken van gezin-systematische taxaties en rapportages;

Aantoonbare ervaring in het opzetten van oplossingsgericht gezins- en relatiekracht in zelfs complexe situaties;

Je bent vaardig in het omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden;

Je bent in het bezit van het rijbewijs B;

Geen acht tot vijf kantoormentaliteit, Je spreekt Papiamentu en Nederlands en je hebt affiniteit met de Bonairiaanse cultuur.

Wat bieden wij:

Een marktconform salaris in functieschaal 8 van minimaal $2365,- en maximaal $3218,- bruto per maand bij een werkweek van 40 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;

Een eindejaarsuitkering;

Vakantiegeld uitkering van 8,33% van de bezoldiging;

Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;

Interne opleidingsmogelijkheden.

20 vakantiedagen (o.b.v. 40-urige werkweek);

Een tijdelijk contract van 1 jaar met uitzicht op een vast contract o.b.v. BES-wetgeving.

Belangrijke informatie:

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een medische keuring is vereist;

Een assessment of casusuitwerking kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor informatie over de vacature

Naam: Tara Mauricio, Teamleider eerste lijn en opvoedingsondersteuning. Telefoon: +599 7015263. Email: [email protected]

Digitaal solliciteren

U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar [email protected] onder vermelding van het vacaturenummer CJG2021_09_001 voor de betreffende sluitingsdatum.

