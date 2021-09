Een huis kopen op Bonaire? Bekijk de leukste huizen van de maand september

Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand september bij Karko Real Estate

Ser’i Suit

Dit leuke huis is gelegen in de kleine, rustige wijk Ser’i Suit, op de top van de zuidelijke heuvel van Rincon, weg van de alledaagse drukte met weinig verkeer. Rincon is het oudste dorp van Bonaire en ligt in het noordwesten van het eiland. Door de lange en bewogen geschiedenis is het dorp nog van de oude tradities, festiviteiten en gewoontes, het wordt ook wel het culturele centrum van het eiland genoemd.

Het huis is een traditioneel familiehuis bestaande uit 2 slaapkamers, 1 badkamer, open keuken, eet- en woonkamer. Buiten is er een L-vormige patio, een oprit, garage en een hoek voor de was. Het is een ruime kavel van 873m2.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:



Telefoon: +599 787 5888

E-mail: [email protected]

Website : www.karkorealestate.com





Huis van de maand september bij Harbourtown Real Estate

Caribbean Court Villa’s

Op een steenworp afstand van het centrum, direct naast de ingang van Plaza Resort, ligt Caribbean Court. Op een uniek plekje op dit park liggen, verscholen in de tuin achter het zwembad, negen appartementen die nu bij Harbourtown Real Estate in de verkoop staan.

Ieder appartement heeft een overdekte porch die toegang biedt tot de woonkamer met plafondventilator. De woonkamer is ruim 20 m2 en heeft een open keuken met composiet werkblad. De meeste units zijn volledig gemeubileerd en kunnen zo bewoond of verhuurd worden, De hal biedt toegang tot een nette badkamer met antraciet en witte tegels. Aan de achterzijde van de woning is de ruime slaapkamer van 15 m2 met airconditioning en plafondventilator. Vanuit uw porch kijkt u direct uit op het gezamenlijk zwembad van Caribbean Court.

De prijs per woning is $ 165.000 kopers kosten. Hiermee heeft u een leuke woning die een mooi rendement op kan leveren. De 9 appartementen vormen samen de Vereniging van Eigenaren van Caribbean Court Villa’s, gevestigd op 1.219 m2 erfpachtgrond. De woningen zijn uitermate geschikt voor 1-2 personen, huisdieren zijn toegestaan. De hoogte van de Vereniging van Eigenaren bijdrage moet nog vastgesteld worden, maar zal neerkomen op circa $ 120 per maand.

Het complex Caribbean Court ligt heel gunstig nabij stranden, winkels, centrum en restaurants. In principe is alles op loopafstand goed te doen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : [email protected]harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Huis van de maand september bij Caribbean Vista Blue

Kaya Krabé 30

Deze ontzettend leuke, fraai afgewerkte, kleinere vrijstaande woning werd 2 jaar geleden gebouwd in een kleinschalig project in een rustige omgeving, op loopafstand van winkels, restaurants en supermarkten en is uitermate geschikt voor alleenstaande bewoning of voor een stel.

Eigendomsgrond, c.a. 300 m2, onderhoudsvriendelijke afwerking met steenslag

Permanente bewoning toegestaan, maar ook lange- en korte termijnverhuur

Parkeergelegenheid op eigen terrein

Septic tank

Dakpannen gedekt

Hoge plafonds

110V en 220 V

Snelle Wifi/internet via glasvezel (geschikte werkplek!)

Huisdieren toegestaan

Warmwaterboiler in inpandige berging

Geen Vereniging van Eigenaren lidmaatschap of bijdrage

De indeling:

Het betreden van de woonkamer, met open keuken, gebeurt via een overdekte porch. De woonkamer heeft een prachtig hoog plafond, beschikt over airconditioning en een deur naar de tuin. De open keuken is van alle gemakken voorzien, met ingebouwd; een spoelbak, inductie kookplaat met afzuigkap, combi magnetron/oven en vaatwasser. Er is water en elektra aanwezig voor een (Amerikaanse) koelkast.

Aan de woonkamer grenst de royale slaapkamer, met voldoende ruimte voor kasten, en ook deze is voorzien van airco. Vanuit de slaapkamer is de badkamer via een deur bereikbaar. De douche is ruim en luxe, voorzien van een inloop regendouche en een luxe wastafel en toilet.

De vloer in de gehele woning heeft de uitstraling van een houten vloer, maar het zijn kwaliteit vloertegels in houtstructuur. De ramen in de woning zijn voorzien van horren, open te zetten in meerdere standen en beveiligd.

De technische ruimte/bijkeuken is van buitenaf te bereiken. Dit is de opstelplaats voor de boiler en wasmachine/wasdroger en dan blijft er nog wat opbergruimte over.

Op het perceel is een losstaand schuurtje van plaatmateriaal geplaatst; waarmee wat extra opbergruimte voor tuinspullen etc. is gecreëerd. Aan de buitenkant van de woning is een spoelbak van beton toegevoegd, enorm handig bij tuinwerkzaamheden, of bijvoorbeeld bij het spoelen van duikspullen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Huis van de maand september bij Sotheby’s

Blue Water Residence #6

Dit luxe appartement op de bovenste verdieping is gelegen in het meest privéstrand van Bonaire, appartementengebouw ‘Blue Water Residence’. Het kijkt uit over het prachtige blauwe water van Bonaire en heeft het beste uitzicht over klein Bonaire.

Residentie Blue Water is een appartement van topkwaliteit, zoals dit op Bonaire niet. Het bestaat uit slechts 6 extra grote appartementen (ca. 250m2; 2.725 ft. 2) en woonruimte voor de beheerder op het terrein. Appartement nummer 6 bevindt zich op de bovenste verdieping en is instapklaar voor de nieuwe eigenaren.

Deze prachtige woning bestaat uit 2 grote slaapkamers, 1 bibliotheek/kantoorruimte, 2 badkamers, een woon/eetkamer met een open luxe ingerichte keuken. Op de begane grond bevindt zich een gemeenschappelijke overdekte parkeergarage.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : [email protected]

Website : www.sir-abcislands.com

Huis van de maand september bij Sunbelt Realty

Kaminda Sorobon 39

Lac Bay Villa is gelegen in een rustig en schitterend natuur reservaat in het zuid-oosten van Bonaire. Hier heeft u het meest indrukwekkende uitzicht over het turquiose water van Lac Bay en het is slechts 3 minuten rijden vanaf Sorobon Beach en de surfcenters daar. De perfecte plek om de zonsopgang te zien!

Deze uniek gelegen villa heeft 4 ruime slaapkamers en 3 badkamers. Door de grote ramen rondom de woning en in het dak komt er veel lichtinval naar binnen. Een bijzonder element aan deze woning is de houten draagconstructie. Deze houten delen in combinatie met de vide geven een mooi, ruimtelijk effect.



wonen in prachtige omgeving, nabij de mangroven en Lac Bay,

op enkele minuten van het windsurfstrand Sorobon,

slechts 15 minuten tot het centrum van Kralendijk,

overdekt terras op de begane grond, goed op de wind gelegen,

een wijds uitzicht over de blauwe wateren van Lac Bay op het ruime balkon,

houten draagconstructie voorzien van geisoleerde elementen,

geisoleerde dakelementen voorzien van keramische dakpannen en dakramen,

terracotta vloertegels door gehele woning en op het terras,

aluminium kozijnen,

opbergruimte voor duikuitrustig / garage

glazen balustrades ter plaatse van vide,

tuin met natuurlijke vegetatie en inheemse planten,

Indeling

Hoofdwoning met overdekt terras op de begane grond, openslaande deuren van terras naar de woonkamer met grote open keuken, 3 slaapkamers en 2 badkamers. In de woonkamer is een houten trap naar de vide met toegant tot het ruime balkon, 1 hoofdslaapkamer met grote inbouwkast en badkamer. Houten garage in tuin.

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand september bij Bonaire Realty

Lagoen Hill 35

Leuke woning zeer privé gelegen in de rustige wijk Lagoen Hill. Deze woning heeft een open living, 2 slaapkamers en 2 badkamers met douche en toilet en is voorzien van een open keuken. Er is een aparte berging aanwezig. Deze berging kan gebruikt worden als opslagruimte en/of wasruimte voor wasmachine/droger. De woning heeft een ruime porch/terras aan de voorzijde en een ruime porch/terras heerlijk op de wind gelegen achter de woning.

De woning is omheind door grote volwassen tuin, inclusief een mooie Tamarinde boom! Er is een dubbele carport aanwezig. Een must see!

De totale woonoppervlakte van de woning is 250m2 inclusief de 2 porches/terrassen. Het betreft hier eigendomsgrond. De kavel waar de woning op is gelegen is 748m2.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand september bij RE/MAX Paradise Homes

Sabadeco Crown Terrace 13

Deze adembenemende villa met 4 slaapkamers / 5 badkamers is gelegen in de wijk Populaire wijk van Sabadeco Crown Terrace. Uniek zijn de mediterraan geïnspireerde kleuren en architectonische details.

Bewonder het panoramisch uitzicht over het eiland en de zee vanuit de ruime buitenruimtes, het zwembad of het privé terras. Een doordacht ontwerp met een open concept integreert naadloos binnen en buiten wonen in een buitengewone levensstijl op het eiland. De twee afzonderlijke studio-appartementen bieden veelzijdige opties voor bezoekende gasten of extra huurinkomsten. Deze luxe villa is een zeldzame vondst op het eiland en dergelijke woningen komen niet vaak op de markt.

Verkoopprijs is $ 1.499.000 USD K.K.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand september bij Caribbean Homes

Kaya Kuarts 10

Geweldig voor gezinnen met oudere kinderen! Zeer nette en gezellige woning in de populaire wijk Santa Barbara met 2 zelfstandige studio’s!

Ooit gedroomd van het openen van een kleine bed & breakfast, wat extra huurinkomsten hebben, of gewoon de kinderen het huis uit willen, maar niet te ver weg? Dit is de plek voor jou. Op de heuvel van Santa Barbara bieden wij deze leuke kleine eengezinswoning aan, omgeven door een weelderige goed onderhouden tropische tuin en veel privacy.

Het perceel is omgeven door een hoge muur en is te betreden via een mooi en fris geschilderd houten en metalen hekwerk. Een grote garage biedt plaats aan twee auto’s en veel opbergruimte. Via de hoofdentree van de woning komt u in de ruime woonkamer met open keuken. Vanuit deze woonkamer heeft u via meerdere openslaande deuren toegang tot de overdekte veranda op het zuiden. Naast de keuken vindt u de bijkeuken voor wasmachine, droger en tevens de grote warmwaterboiler. Vanuit de woonkamer betreedt u het gastentoilet en de hoofdslaapkamer met badkamer ensuite.

Aan de rechterzijde van de woning, met eigen ingang en veranda, zijn de 2 gezellige studio’s gesitueerd. Met een eigen keukentje en badkamer zijn ze makkelijk te verhuren.

Het huis is omgeven door een mooie en gemakkelijk te onderhouden tuin met diverse tropische planten. De tuin is recentelijk schoongemaakt en voorzien van een nieuw dripsysteem. Verder zijn alle meubels en inventaris bij de koop inbegrepen.

Hoogtepunten:

– 2 onafhankelijke studio’s

– Tropische en privétuin

– Gelegen in de populaire wijk Santa Barbara

– Grote overdekte veranda

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand september bij Qvillas

Ocean Breeze villa 5

Ocean Breeze villa 5 ligt op een klein schattig en luxe resort tegenover het vliegveld. De villa heeft een charmant karakter met een ruime veranda. Op de veranda kunt u heerlijk genieten van de ‘Bonairiaanse breeze’ in het zwembad en heeft een prachtig uitzicht over de blauwe lagune.

Binnen bevind zich een volledig ingerichte keuken en woonkamer. Boven de woonkamer is een vide wat nu gebruikt word als tv kamer. Het huis bestaat uit 3 slaapkamers en 2 badkamer. De master slaapkamer heeft een en-suite badkamer en de andere 2 slaapkamers delen een badkamer.

Als dat nog niet alles is, heeft deze villa ook nog een eigen aanlegsteiger waaraan u uw eigen boot kunt aanleggen.

Villa 5 is ook perfect voor korte en lange termijn verhuur.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: [email protected]qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Huis van de maand september bij Bona Bista

Bona Bista – Pure36 kavels

Pure36 gelegen te Bona Bista, is gestart met de verkoop van een gelimiteerd aantal kavels. De kavels zijn goed gelegen op enkele autominuten van het centrum van Kralendijk en van zee. De kavels liggen in de wijk Bona Bista, binnen het Pure36 project.

Pure36 is voorzien van bestrating en is solar straatverlichting. Vanuit Pure36 wandel je zo de natuur in. Pure36 kenmerkt zich ook vanwege de duurzaamheid en bijzondere visie, zie meer hierover op de website www.bonabistabonaire.nl

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met Bona Bista Bonaire:

Bona Bista #1

Telefoon : +599 700 2950

E-mail : [email protected]

Website :www.bonabistabonaire.nl

Lees ook: