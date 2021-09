Duo Xtreme Mountainbike Race 26 september

Duo Xtreme 2019 | fotocredit Duo Xtreme

KRALENDIJK – De stichting Xtreme Sports Bonaire organiseert op 26 September voor de 11de keer een zware Duo Xtreme mountainbike race over Bonaire. Sporters kunnen kiezen uit een pro route van 55 km of voor de Xtreme route van 73 km.



Het mountainbiken gaat voornamelijk over onverharde paden waarbij in het klimmen en dalen de uitdaging ligt zoals de Seru Largu op fietsen en volop stijle trails. Ook de omstandigheden zoals lange afstand en hitte maken het parcours zwaar voor de deelnemers.

Deelnemers zullen paden verkennen waarvan men niet wist dat ze bestonden. Daardoor kom je op de meest bijzondere plekken mountainbikers tegen. De korte route gaat via Sabadeco naar Seru Largo en de lange route gaat een stukje verder naar Rincon.

Langs deze route staan vrijwilligers. Er zijn 5 waterposten waar de deelnemers water en sportdrank krijgen. Daarnaast zijn er 5 checkpoints om te controleren of de race wel volgens de regels verloopt. En er zijn veel posten die het verkeer tegenhouden wanneer de deelnemers moeten oversteken.

Aanmelden kan via de website www.bonairextreme.com

