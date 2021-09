Drie zeeschildpadden nesten op strand van Harbour Village Resort

Jonge schildpadden uit het nest van 2020 | Foto Harbour Village

KRALENDIJK – Op het strand van Harbour Village Resort is gisteravond opnieuw een zeeschildpadden nest ontdekt. Hiermee zijn nu drie nesten afgezet op het strand.

In augustus 2020 was er een nest dat in oktober 2020 uitkwam, dit jaar werd er een nest gevonden op 26 augustus welke halverwege oktober zal uitkomen en op 6 september werd het tweede nest ontdekt wat naar verwachting begin november uit zal komen.

“We bieden een te goede service hier in het hotel, de schildpadden blijven terugkomen.” Aldus marketing director Jessica Gonzalez.

Lees ook: