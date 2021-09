Vacature Verpleegkundige A Bonaire

Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische-, poliklinische, ambulante- en thuissituatie.

Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers. In het primair proces is er sprake van zelfsturende teams. De medische zorg wordt gerealiseerd door medici via een samenwerkingsverband met Amsterdam UMC (Jumelage), visiterende specialisten uit de regio en medici in eigen dienst. FM levert 80% van de behoefte aan medische zorg op Bonaire en heeft daarom een breed aanbod van medische specialismen.

Ter versterking van onze dynamische afdeling “Kas di Kuido” (verpleeghuis) zijn wij (op zeer korte termijn) op zoek naar meerdere Verpleegkundigen met affiniteit met psychogeriatrische doelgroep

In de functie van Verpleegkundige A biedt je verzorging, verpleging en begeleiding aan patiënten/cliënten conform het zorgplan en plan je de dagelijkse zorg rondom de toegewezen patiënten/cliënten in over het algemeen stabiele zorgsituaties.

Dit ga je doen

Je verzorgt mondelinge en schriftelijke overdracht;

Je stelt het verpleegkundig plan op, registreert en voert patiëntgegevens in;

Je coördineert de zorgprocessen, fungeert als aanspreekpunt en verstrekt informatie aan patiënten/familieleden;

Je past de onderzoeksresultaten toe, maakt daarvan een zichtbaar rapport en ondersteunt bij het vormen van een correcte dossiervorming;

Je verricht ADL-werkzaamheden en voert verzorgende handelingen uit;

Je verstrekt medicatie, algemene verpleegkundige zorg en verpleegtechnische handelingen;

Je loopt visites over de afdeling en signaleert en rapporteert bijzonderheden in de patiëntsituatie;

Je biedt (psychosociale) begeleiding aan patiënten en verstrekt informatie aan de patiënten of hun familieleden;

Je levert daarbij een bijdrage aan het lichamelijke, sociale en geestelijke welzijn van de cliënten;

Je draagt zorg voor voor een veilige en prettige woon-werkomgeving;

Je neemt deel aan multidisciplinair casus- en werkoverleg;

Je stimuleert de zelfredzaamheid/-regie van de patiënt;

Je begeleidt en/of werkt andere collega’s in.

Dit neem je mee

Voor deze functie zoeken wij een ervaren Verpleegkundige die sterk in zijn/ haar schoenen staat, zelfstandig, integer, betrouwbaar en een teamplayer is.

Je hebt een relevante opleiding verpleegkundige op MBO-4 niveau of vergelijkbaar;

Je hebt kennis met verpleegtechnische handelingen;

Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Ervaring binnen een zorginstelling is een pré;

Je staat sterk in je schoenen en hebt een groot incasseringsvermogen. Daarnaast ben je flexibel en besluitvaardig en behoud je goed het overzicht in complexe problematiek;

Je hebt affiniteit met de doelgroep: (vroeg) dementerenden (PG), waarbij ervaring met gedragsproblematiek is een grote pré is;

Je kan je gemakkelijk zowel mondeling als schriftelijk informatie aan patiënten, hun familie en medewerkers verstrekken;

Je hebt ervaring met het analyseren en relateren van allerlei onderzoeksgegevens en vanuit daar besluiten en aanwijzingen te verwoorden;

Je bent representatief en kan systematisch en gestructureerd werken;

Je hebt gevoel voor het menselijk lichaam bij het observeren van de patiënten.

En ook belangrijk

Je beheerst de talen Nederlands en Engels. Spaans en/of Papiaments is een pré.

Dit bieden we je:

Een boeiende baan in een dynamische en unieke zorgorganisatie met een prettige (leer)omgeving. Je bouwt een carrière op met ons;

Wij leiden je op, begeleiden je en ondersteunen je waar mogelijk;

Als je in dienst komt bij Fundashon Mariadal, krijg je goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en de mogelijkheid tot pensioenopbouw bij PCN (Pensioenfonds Caribisch Nederland);

De functie van Verpleegkundige A is ingedeeld in FWG40 (bruto min $2.374 – max $3.211) op basis van 40 uur per week;

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis Papiaments cursussen volgen;

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding toe voor de tickets en verhuizing;

Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accomodatie.

Meer informatie

Neem contact op met Kelly [email protected] voor nadere informatie

Als je je herkent in deze functie en je bent enthousiast, dan nodigen we je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 1 oktober 2021 te uploaden via het sollicitatieformulier wat je hier kunt vinden.

Meer vacatures: