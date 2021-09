Koning pleit voor eensgezindheid in herstel eilandeconomieën

DEN HAAG – De Koning benadrukt in de Troonrede de eensgezindheid tussen de landen in het Koninkrijk die nodig is om de gevolgen van de coronapandemie te verzachten. “Dat maakt ons Koninkrijk als geheel sterker”, aldus koning Willem Alexander.

Net als in de andere delen van de Troonrede staat ook de paragraaf over de Caribische eilanden in het teken van Corona en economie.

“In het Caribisch deel van ons Koninkrijk is het leven voor veel mensen door corona moeilijker geworden, omdat de eilandeconomieën hard zijn geraakt door de enorme terugval in het toerisme. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba – samen Caribisch Nederland – gelden economische steunmaatregelen vergelijkbaar met die in ons land. Met de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat financiële steun leidt tot een economie die weerbaarder en schokbestendiger is. In het gesprek daarover is het belangrijk steeds de eensgezindheid te zoeken. Dat maakt ons Koninkrijk als geheel sterker.” uit: Troonrede 2021

Lees hier de volledige tekst van de Troonrede 2021

