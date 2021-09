Afvalscheiding nu ook op Sorobon

Sorobon is het eerste strand dat gekleurde kliko’s heeft gekregen voor het afvalscheidingsproject op openbare stranden.

Door op deze manier afval te scheiden draagt de bezoeker van het strand bij aan een gezonder milieu en schonere stranden. De taak van Selibon om het afval te verwerken wordt zo ook gemakkelijker en efficiënter.

Er zijn door Selibon kliko’s van vier verschillende kleuren geplaatst voor vier soorten afval. De groene kliko is voor restafval (zoals etensresten), de gele kliko is voor glas (zoals glazen flessen en potten), de blauwe kliko is voor karton (zoals kartonnen dozen), de oranje kliko is voor plastic (zoals plastic bekertjes, borden, lepels, messen en vorken) en de ijzeren kliko is voor houtskool.

In de komende twee weken wordt een analyse gemaakt van de hoeveelheid en het soort afval dat in de kliko’s gedeponeerd wordt.

