Veel klachten over ZVK tijdens spreekuren Ombudsman: ‘de kanker wacht niet’

1 Delen

Foto – Caribisch Netwerk

Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

KRALENDIJK – “Het voelde alsof ik alleen werd gelaten. Ik moest iets van 6000 euro zelf ophoesten. Het is maar goed dat we een beetje spaargeld hadden, want de kanker die wacht niet”, zegt Jessica Janga.

Op Bonaire konden bewoners na 1,5 jaar weer terecht bij de spreekuren van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Meerdere mensen waren ontevreden over de manier waarop zij door het Zorgverzekeringskantoor zijn begeleid en behandeld bij een medisch probleem.

Tekst gaat verder onder de video:

“Die mensen hebben geen empathie. Je moet tot in den treure blijven bellen, want ze bellen je niet terug. Of ze bellen je direct na je chemokuur en vragen niet eens of ze gelegen bellen,” zegt Janga.



Borstkanker

In 2020 werd bij Janga borstkanker geconstateerd. Het Zorgverzekeringskantoor wilde dat zij voor behandeling naar Aruba ging, maar hier had Janga geen goed gevoel bij. “Van die oncoloog kreeg ik geen goede uitleg. Ik wist niet eens wat voor behandeling ik zou krijgen.” Toen begon het gevecht. “ZVK bleef volhouden dat ik moest gaan.” Janga vroeg of ze naar Colombia mocht, maar dat kon niet door de pandemie. Curaçao, waar Janga familie heeft, was ook geen optie. “Daar kon mijn type kanker niet worden behandeld.”

Alles zelf regelen

Janga vroeg ten slotte om een second opinion in Nederland, maar toen ze daar geen hulp bij kreeg, ondernam ze zelf actie. “Ik stond 3 weken lang om 3 uur in de ochtend op zodat ik contact kon hebben met Nederland. Ik heb binnen die regeling alles zelf moeten regelen. Hoe kun je dat vragen van iemand die ziek is? Ik was boos, maar ik had mijn energie nodig.” In totaal was Janga 10 maanden in Nederland voor behandeling. De eerste maanden moest zij de kosten bijna helemaal zelf betalen. “Ze betaalde alleen mijn vliegticket. Verblijf, dagvergoeding en taxi werden pas na 3 maanden vergoed. Soms ging ik te voet naar de fysio.”

Volgens Janga kan het niet langer zo doorgaan. “Ik heb het idee dat vele van ons eenmaal in Nederland te horen krijgen dat we te laat zijn, alleen omdat het ZVK er te lang over doet om mensen door te sturen.”



Foute laseroperatie

Dennis Beepat heeft ook een klacht ingediend bij de Ombudsman over het Zorgverzekeringskantoor. Beepat onderging een laseroperatie voor zijn oog, maar dit ging fout. “Ik werd geholpen door een dokter die onervaren was. Een paar weken later werd hij zelfs van zijn functie gehaald. Hij deed iets waardoor er een bloeding ontstond. Nu kan ik aan de linkerkant niet meer goed zien.” Beepat wilt graag een verklaring ontvangen van de dokter. “Het ZVK zei dat ze hiervoor gingen zorgen, maar ik heb niks gekregen. Een andere dokter gaat geen verantwoordelijkheid nemen.”

Gezondheid in gevaar

Daarbij heeft Beepat ook nog te maken met het probleem dat hij momenteel verdere zorg wordt geweigerd, omdat zijn verblijfsvergunning is verlopen en hij nog steeds wacht op een nieuwe. Daarom heeft hij ook een klacht ingediend over de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). “In dit land kun je jezelf niet verzekeren via het bedrijf waar je werkt. Daarom is het land ervoor verantwoordelijk dat alles netjes loopt en je op tijd je verblijfsvergunning krijgt. Ik hoop dat de situatie verbetert, want mijn ogen en gezondheid zijn in gevaar.”

Lees ook: